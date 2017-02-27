Он ехал в Чебоксары и внезапно вспыхнул. Произошло это днем 26 февраля, пишет «КП в Казани». Водитель, заметив дым, остановил транспорт и пассажиры успели покинуть опасное место, отойдя на безопасное расстояние.

На место прибыли пожарные, но к этому времени иномарка была полностью охвачена пламенем. Автобус выгорел полностью, от него остался только металлический каркас. Пассажирам пришло добираться до города на попутках. Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели и следователи.

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