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17 мая 2017
07:09:35

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Чехии

Это выяснилось накануне по окончании ряда матчей группового этапа турнира. Россияне после поражения от сборной США со счетом 3:5 занял второе место в группе А и по регламенту соревнования в первом раунде плей-офф должны сыграть с командой, финишировавшей на третьем месте группы В. Ею стала сборная Чехии. Четвертьфиналы пройдут 18 мая.




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