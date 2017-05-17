Это выяснилось накануне по окончании ряда матчей группового этапа турнира. Россияне после поражения от сборной США со счетом 3:5 занял второе место в группе А и по регламенту соревнования в первом раунде плей-офф должны сыграть с командой, финишировавшей на третьем месте группы В. Ею стала сборная Чехии. Четвертьфиналы пройдут 18 мая.
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