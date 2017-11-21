Синоптики ожидают, незначительные осадки в отдельных районах губернии сегодня и завтра, но вероятность их все же невелика. А послезавтра через Среднюю Волгу пройдут фронтальные разделы, которые принесут с собой дождевые тучи.
В ближайшие трое суток в связи с выносом тёплого воздуха с юга в Самарской области сохранится повышенный температурный режим, но к концу рабочей недели он понизится до отрицательных значений, и окажется близким к средним многолетним показателям.
Новая картина может стать его последним появлением в образе секретного сотрудника Ми-6.
Его «Лада Гранта» привлекла внимание экипажа вневедомственной охраны на улице 40 лет Победы
Выдачу новой серии государственных знаков начнут уже на следующей неделе
Но места еще есть, поэтому самое время позвонить в «Фонд Тольятти»
ДТП произошло накануне около 6 вечера
Вред для здоровья доказан
О нем рассказали в пенсионном фонде губернии