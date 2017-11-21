Синоптики ожидают, незначительные осадки в отдельных районах губернии сегодня и завтра, но вероятность их все же невелика. А послезавтра через Среднюю Волгу пройдут фронтальные разделы, которые принесут с собой дождевые тучи.

В ближайшие трое суток в связи с выносом тёплого воздуха с юга в Самарской области сохранится повышенный температурный режим, но к концу рабочей недели он понизится до отрицательных значений, и окажется близким к средним многолетним показателям.