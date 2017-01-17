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17 января 2017
10:24:05

В Чечне при странных обстоятельствах погиб охранник Рамзана Кадырова

По некоторым данным, он готовил вооруженную акцию против руководства республики.

Алихана Музаева местные силовики схватили в воскресенье вечером. Как пишет портал «Кавказ.реалии», через некоторое время его семье вернули труп мужчины. Родственникам объяснили, что в ходе задержания подозреваемый выхватил пистолет у одного из полицейских и застрелился.

Однако близкие в версию о самоубийстве не верят. По данным источников интернет-издания, Музаев был заподозрен в том, что он вместе со своими односельчанами — предполагаемыми членами антиправительственного подполья — планировал вооруженную акцию против режима. В понедельник в райцентре Курчалой состоялись похороны.

В Чечне с прошлой недели проходит спецоперация по поимке боевиков группировки «Исламское государство», которых подозревают в подготовке нападений на Северном Кавказе. Власти сообщают о десятках задержанных.

Официального подтверждения информации о смерти охранника Кадырова нет.

 

Источник Эхо Москвы




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