По некоторым данным, он готовил вооруженную акцию против руководства республики.

Алихана Музаева местные силовики схватили в воскресенье вечером. Как пишет портал «Кавказ.реалии», через некоторое время его семье вернули труп мужчины. Родственникам объяснили, что в ходе задержания подозреваемый выхватил пистолет у одного из полицейских и застрелился.

Однако близкие в версию о самоубийстве не верят. По данным источников интернет-издания, Музаев был заподозрен в том, что он вместе со своими односельчанами — предполагаемыми членами антиправительственного подполья — планировал вооруженную акцию против режима. В понедельник в райцентре Курчалой состоялись похороны.

В Чечне с прошлой недели проходит спецоперация по поимке боевиков группировки «Исламское государство», которых подозревают в подготовке нападений на Северном Кавказе. Власти сообщают о десятках задержанных.

Официального подтверждения информации о смерти охранника Кадырова нет.