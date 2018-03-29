ЧП произошло накануне на третьем этаже четырехэтажного здания. Очевидцы полагают, что балкон обрушился под тяжестью скопившегося на нем снега. Как сообщает группа «Спасение 24…», в результате происшествия никто не пострадал. Решать проблему придется управляющей компании и жильцам.

Фото: Спасение 24