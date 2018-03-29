ЧП произошло накануне на третьем этаже четырехэтажного здания. Очевидцы полагают, что балкон обрушился под тяжестью скопившегося на нем снега. Как сообщает группа «Спасение 24…», в результате происшествия никто не пострадал. Решать проблему придется управляющей компании и жильцам.
Фото: Спасение 24
Именно с него началась череда проверок, которые охватят весь город в ближайшие 2 недели
На этом настояла Самарская межрайонная природоохранная прокуратура
Каждый желающий может рассказать о дорожной проблеме в своем населенном пункте
Они будут задействованы при создании новых моделей LADA.
Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы «Агора»
По предварительным данным, женщина приземлилась в сугроб и получила множественные травмы
Об этом сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов