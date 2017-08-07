Кадры подводной рыбалки президента России Владимира Путина в Южной Сибири, снятые камерой Go Pro, появились в Cети.

Видео, где президент ловит под водой щуку, размещены на сайте телеканала "Звезда" в субботу. Как сообщает телеканал, камера Go Pro была установлена на маске российского президента. Так, на кадрах показано, как президент экипируется, затем он под водой ловит щуку и плывет с добычей. После президент забирается на моторную лодку со словами: "Поехали".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин в ходе двухдневной остановки в Сибири, которую он сделал по пути в Благовещенск, побывал в тайге, где в горных озерах 2 часа "гонялся за щукой"; с помощью камеры GoPro, установленной на маске президента, удалось запечатлеть уникальный кадры подводной охоты.