Он пройдет в селе Ширяево уже в 11 раз. Праздник народных традиций посвящен «бещевской» вишне – вишне, которая растет только на известняковой почве у подножья Жигулевских гор.

На фестивальной поляне будут работать 8 площадок различной тематики: ремесленный городок, ярмарка сувенирной продукции, представления народных забав и состязания по старинным народным боевым искусствам, выступления творческих коллективов Самарской области и многое другое.

Кульминацией праздника станет конкурс вишневых пирогов от любителей и профессионалов с народным голосованием и последующей дегустацией. Фестиваль будет работать с 8 утра до 8 вечера.