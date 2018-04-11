Родительский день или Радоница по православному календарю 17 апреля, в этот день администрация поможет горожанам добраться до кладбищ. Работа пассажирского транспорта будет организована по следующим маршрутам:

– Автобусный маршрут № 55 «ОП Фосфор – ТГК – ОП Фосфор» проследует по схеме: ул. Новозаводская – б-р 50 лет Октября – Тимофеевское шоссе – Обводная дорога (ОП «Тольяттинское городское кладбище») – ул. Новозаводская. На маршруте задействован один автобус с 08:00 до 19:00.

– Автобусный маршрут № 62к «ОП Стадион Торпедо – Кладбище (Поволжское шоссе)» пройдет по схеме: ул. Спортивная – пр-т Ст. Разина – Приморский б-р – ул. Революционная – ул. Свердлова – ул. Ворошилова – ул. Полякова – Южное шоссе – Обводная дорога (ОП «Тольяттинское городское кладбище») – Поволжское шоссе. На маршруте задействовано 15 автобусов с 08:00 до 20:00.

– Автобусный маршрут № 66 «ОП ул. Белорусская – Кладбище (Поволжское шоссе)» проследует по схеме: ул. Баныкина – ул. Родины – ул. Мира – ул. Комсомольская – ул. Громовой – Поволжское шоссе. На маршруте задействовано 11 автобусов с 08:00 до 20:00. Дополнительно по данному маршруту будут выполняться рейсы со схемой движения автобусов до Портпоселка.

– Автобусный маршрут № 84к «ОП ул. Есенина – ОП ул. Олимпийская» пройдет по схеме: ул. Коммунистическая – ул. Механизаторов – ул. Л. Чайкиной – ул. Ярославская – ул. Громовой – Поволжское шоссе – ул. Раздольная – ул. Сиреневая – ул. Олимпийская. На маршруте задействовано восемь автобусов с 08:00 до 20:00.

– Автобусный маршрут № 87 «ОП Площадь Никонова – Кладбище (Поволжское шоссе)» по схеме: ул. Никонова – ул. Шлюзовая – ул. Гидротехническая – ул. Куйбышева – трасса М5 – Обводная дорога – Поволжское шоссе. На маршруте задействовано пять автобусов с 08:00 до 19:00.

Дополнительно увеличено количество троллейбусов по маршруту № 21. На Радоницу на линии будет задействовано девять троллейбусов.

Расписание работы маршрутов размещено на официальном портале администрации Тольятти в разделе «Департамент дорожного хозяйства и транспорта» в подразделе «Расписание работы пассажирского транспорта».