Об этом предупреждают городские власти со ссылкой на МЧС региона. С 16 по 18 мая в регионе установлен 4 класс пожарной опасности, а значит действует запрет на посещение лесов.

Если вы заметили возгорание в лесу, нужно принять меры, чтобы остановить его, и связаться с экстренными службами. В администрации напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в лесу грозит серьезными штрафами.