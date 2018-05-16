Об этом предупреждают городские власти со ссылкой на МЧС региона. С 16 по 18 мая в регионе установлен 4 класс пожарной опасности, а значит действует запрет на посещение лесов.
Если вы заметили возгорание в лесу, нужно принять меры, чтобы остановить его, и связаться с экстренными службами. В администрации напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в лесу грозит серьезными штрафами.
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Аттракцион появился в живописном месте города Вэйфан, в самом центре реки (видео)
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