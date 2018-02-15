Пятно на Солнце, имеющее порядковый номер AR2699, меняет свою форму. В минувшие выходные оно выросло до размеров нашей планеты с двумя магнитными островами. Быстрые изменения в появлении пятна связаны со стремительным изменением его магнитного поля.
Учёным давно известно, что магнитные поля могут сжиматься, пересекаться и взрываться. Этот процесс получил название «магнитного пересоединения». Эта солнечная «веснушка» и приведёт к дестабилизации магнитосферы Земли. У метеозависимых горожан возможны головокружения и головные боли, скачки давления, бессонница.
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