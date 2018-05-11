Деньги пойдут на охрану, защиту и воспроизводство лесных массивов, сообщили в городской администрации. В нынешнем году завершается реализация действующей муниципальной программы, а потому нужно принять новый документ, пояснил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.

Проект рассчитан на 2019-2023 годы. Прежде всего, власти продолжат осуществлять первичные меры пожарной безопасности. Для этой задачи на базе МБУ «Зеленстрой» создана механизированная мобильная группа.

Особое внимание уделяется поддержанию удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов. В ближайшие два года на эти цели Тольятти планирует получить из областного бюджета более 20 млн рублей.