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27 февраля 2017
14:41:03

В ближайшее 10 лет на мировом рынке труда исчезнет 40% профессий

Это произойдет из-за перехода экономики на цифровые технологии, заявил директор Высшей школы юриспруденции Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Кузнецов.

«Это достаточно суровая реальность, и уже сейчас мы видим массовые сокращения юристов, экономистов, бухгалтеров, так как работодатель переходит на "цифру", - говорит Кузнецов.

Он подчеркнул, что в мире появляются новые тренды, с которыми нужно учиться работать. По его словам, в России существует запрос на реформирование законодательного права для того, чтобы более гибко регулировать рынок труда с учетом новых тенденций.

Кузнецов также отметил необходимость перевести в электронный формат весь кадровый документооборот, а также документы в сфере финансов, налогообложения и страхования. По его словам, следует отказаться от ряда документа, которые сейчас требуются при устройстве на работу. Такие меры, подчеркнул Кузнецов, сократят работодателю издержки.

Ранее глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин констатировал серьезную отсталость России в вопросе перехода экономики на цифровые технологии. В целом, по его словам, развитие инновационных продуктов в стране происходит очень медленно.

Источник Утро.ru




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