Собираются они вручную из березы и ясеня, поэтому каждый байк по-своему уникален и неповторим, - отмечают на предприятии. Велосипед, в основе которого используется береза, стоит около тысячи долларов. Цена может быть и выше с учетом пожеланий заказчика по его комплектации.

Изготовители обращают внимание на то, что в основу производства закладываются ходовые качества велосипеда. Гарантия на раму составляет 5 лет. Заказ на партию в количестве 10-ти единиц производитель готов выполнить в течение 30 дней.