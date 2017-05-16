Собираются они вручную из березы и ясеня, поэтому каждый байк по-своему уникален и неповторим, - отмечают на предприятии. Велосипед, в основе которого используется береза, стоит около тысячи долларов. Цена может быть и выше с учетом пожеланий заказчика по его комплектации.
Изготовители обращают внимание на то, что в основу производства закладываются ходовые качества велосипеда. Гарантия на раму составляет 5 лет. Заказ на партию в количестве 10-ти единиц производитель готов выполнить в течение 30 дней.
Источник ТАСС
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