Их загрузили накануне в устройства самообслуживания ВТБ-24. Новые деньги были представлены Банком России 12 ноября 2017 года. Купюры обладают усовершенствованными средствами защиты, позволяющими облегчить диагностику их подлинности. Также на них есть QR-код с прямой ссылкой на страницу сайта ЦБ с подробным описанием купюр.
Решение о вводе банкнот достоинством 200 и 2000 рублей было принято для того, чтобы облегчить взаиморасчеты наличными деньгами, так как между сотней и пятисоткой, а также между тысячей и 5-ю тысячами рублей на сегодняшний день слишком большой интервал. Кроме того нововведение уменьшит показатель общего износа мелких купюр и, соответственно расходы на их печать.
Эксперты отмечают, что тенденция на увеличение числа банкнот соответствует мировой практике.
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