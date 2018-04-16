Тело погибшего находилось рядом с люком коллектора недалеко от проезжей части на улице Спортивная. Как пишет "тлтгород ", вероятно мужчина или скончался в коллекторе, или же был найден после таяния снега среди деревьев, или пострадал в автоаварии.

На месте ЧП работали представители городского управления МВД. Сейчас полицейские устанавливают причины и время смерти, а также личность погибшего.