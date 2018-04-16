Тело погибшего находилось рядом с люком коллектора недалеко от проезжей части на улице Спортивная. Как пишет "тлтгород", вероятно мужчина или скончался в коллекторе, или же был найден после таяния снега среди деревьев, или пострадал в автоаварии.
На месте ЧП работали представители городского управления МВД. Сейчас полицейские устанавливают причины и время смерти, а также личность погибшего.
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Об этом сообщают очевидцы, которые едут сейчас со стороны Курумоча в направлении города
Причиной резкого выброса льда мог стать сброс воды на Жигулевской ГЭС.
Первые акции запланировали городские волонтеры
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