ДТП произошло в минувшие выходные на трассе М-5 в Ставропольском районе. Как рассказали в полиции, 59-летний водитель «Лады» начал совершать разворот, не предоставив преимущество проезда фуре "DAF", в результате произошло столкновение.
Мужчина был доставлен бригадой медиков в ближайшую больницу, где вскоре скончался. Второй участник ДТП – 30-летний водитель грузовой машины – от медицинской помощи отказался. В настоящее время по факту аварии полиция проводит проверку.
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