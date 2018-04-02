ДТП произошло в минувшие выходные на трассе М-5 в Ставропольском районе. Как рассказали в полиции, 59-летний водитель «Лады» начал совершать разворот, не предоставив преимущество проезда фуре "DAF", в результате произошло столкновение.

Мужчина был доставлен бригадой медиков в ближайшую больницу, где вскоре скончался. Второй участник ДТП – 30-летний водитель грузовой машины – от медицинской помощи отказался. В настоящее время по факту аварии полиция проводит проверку.