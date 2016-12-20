Она сидела за рулем «Киа», который врезался в грузовую машину. Как сообщили в полиции Оренбургской области, 28-летняя автоледи не справилась с управлением, выехала на «встречку» и в результате лобового столкновения погибла на месте. Второй участник аварии – житель Самарской области 25 лет не пострадал.
По факту ДТП собран материал проверки. Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего и принять процессуальное решение.
Ф
Фото МВД Оренбургской области
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