Она сидела за рулем «Киа», который врезался в грузовую машину. Как сообщили в полиции Оренбургской области, 28-летняя автоледи не справилась с управлением, выехала на «встречку» и в результате лобового столкновения погибла на месте. Второй участник аварии – житель Самарской области 25 лет не пострадал.

По факту ДТП собран материал проверки. Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего и принять процессуальное решение.

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Фото МВД Оренбургской области