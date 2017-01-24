Это произошло рано утром в Сызранском районе: 51-летний водитель фуры «Freightliner» не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с «КамАЗ»ом, который ехал впереди в попутном направлении. В результате предполагаемый виновник аварии получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.
Кабина тяжеловоза получила серьезные повреждения, но сама цистерна не пострадала По данным инспекторов ГИБДД, в момент ДТП оба водителя были трезвыми. По факту случившегося проводится проверка.
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