ДТП произошло накануне в Сергиевском районе. Как рассказали в управлении МВД региона, водитель грузового «Mercedes-Benz» с полуприцепом не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в «Fiat Ducato», двигавшийся в попутном направлении.
Тот, в свою очередь, стукнул едущий перед ним автомобиль «Kia» и полицейскую «Приору», которая стояла на обочине с включенными проблесковыми маячками. В результате ДТП пострадали два сотрудника полиции, находившихся в служебной машине.
Они были доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка.
Фото: УМВД Самарской области
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