ДТП произошло в Камышлинском районе Самарской области. Сидевший за рулем «Chevrolet Niva» 31-летний мужчина выехал на «встречку» где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106.
Управлял «шестеркой» парень 20 лет, он получил травмы, от которых скончался в больнице. Три его пассажира-ровесника госпитализированы с различными ранениями.
В настоящее время по факту этой аварии сотрудники полиции проводят проверку.
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