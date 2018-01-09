ДТП произошло в Камышлинском районе Самарской области. Сидевший за рулем «Chevrolet Niva» 31-летний мужчина выехал на «встречку» где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106.

Управлял «шестеркой» парень 20 лет, он получил травмы, от которых скончался в больнице. Три его пассажира-ровесника госпитализированы с различными ранениями.

В настоящее время по факту этой аварии сотрудники полиции проводят проверку.