Накануне на 310 км дороги Самара - Оренбург столкнулись два автомобиля - «ВАЗ 21099» и «Чери». На место происшествия выехали спасатели, полиция, скорая помощь.

Все пострадавшие были госпитализированы, других подробностей в МЧС Оренбургской области не приводят. По факту этой аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.