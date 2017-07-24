Накануне на 310 км дороги Самара - Оренбург столкнулись два автомобиля - «ВАЗ 21099» и «Чери». На место происшествия выехали спасатели, полиция, скорая помощь.
Все пострадавшие были госпитализированы, других подробностей в МЧС Оренбургской области не приводят. По факту этой аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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