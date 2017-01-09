Это произошло на Рождество, вечером 7 января. Снять происходящее на видео удалось автомобилисту, в машине которого установлен видеорегистратор. По предварительной информации, которую пока не подтвердила Пулковская обсерватория, метеорит сгорел в плотных слоях атмосферы — то есть на высоте до 50 километров от земной поверхности. Об этом сообщает «tvrain.ru».
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