Им грозят ограничения поставок тепла и горячей воды, сообщает пресс-служба компании «ЭнергосбыТ Плюс». Этот антирейтинг обновляется ежемесячно. По состоянию на апрель, в него также вошли 110 юридических лиц из Самары.
Энергетики призывают своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать потребленную тепловую энергию. Если возникают трудности, обращайтесь в офис возможны варианты рассрочки погашения долга.
Ознакомиться со списком предприятий, в отношении которых планируется ввести ограничение поставки энергоресурсов, можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс Самара».
В первую очередь принимаются оперативные меры по устранению серьезных деформаций на дорогах, которые угрожают безопасности дорожного движения
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И выплата по ним выигрышей, уточнили в администрации Тольятти.
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