Им грозят ограничения поставок тепла и горячей воды, сообщает пресс-служба компании «ЭнергосбыТ Плюс». Этот антирейтинг обновляется ежемесячно. По состоянию на апрель, в него также вошли 110 юридических лиц из Самары.

Энергетики призывают своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать потребленную тепловую энергию. Если возникают трудности, обращайтесь в офис возможны варианты рассрочки погашения долга.

Ознакомиться со списком предприятий, в отношении которых планируется ввести ограничение поставки энергоресурсов, можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс Самара».