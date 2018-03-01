Местами весьма серьезные. Проверки проводила прокуратура, нарушения выявлены в 6 дошкольных учреждениях. Это МБУ детский сад № 104 «Соловушка», МБУ детский сад № 27 «Лесовичок», МБУ детский сад № 28 «Ромашка», МБУ детский сад № 26 «Сказка», МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка», МБУ детский сад № 20 «Снежок».

В них, в частности, не налажено взаимодействие с органами безопасности, не оборудована система экстренного оповещения о потенциальной угрозе, не организован пропускной и внутриобъектовый режим. Руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.