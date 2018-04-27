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27 апреля 2018
07:39:02

В аэропортах Москвы запретили переодеваться в туалетах и сидеть на полу

Такие дополнения в региональный Кодекс об административных правонарушениях внесли депутаты подмосковной думы. В парламенте пояснили, что пока новые правила не распространяются на «Внуково», пишет РБК.

Авиапассажирам запретили также ложиться на кресла, лавки, ступени, слушать музыку без наушников. Штрафовать грозятся и тех, кто поставит сумку на сиденье кресла в зале ожидания или опустит ее на ступеньку эскалатора. По эскалаторам и траволаторам запрещается бегать, даже опаздывающим на рейс, а по выключенным нельзя будет и просто ходить. Отдельным пунктом запрещается оставаться в аэропорту больше суток, если у пассажира нет билета. Штраф может составить от 2.5 до 5 тысяч рублей.




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