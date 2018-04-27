Такие дополнения в региональный Кодекс об административных правонарушениях внесли депутаты подмосковной думы. В парламенте пояснили, что пока новые правила не распространяются на «Внуково», пишет РБК.
Авиапассажирам запретили также ложиться на кресла, лавки, ступени, слушать музыку без наушников. Штрафовать грозятся и тех, кто поставит сумку на сиденье кресла в зале ожидания или опустит ее на ступеньку эскалатора. По эскалаторам и траволаторам запрещается бегать, даже опаздывающим на рейс, а по выключенным нельзя будет и просто ходить. Отдельным пунктом запрещается оставаться в аэропорту больше суток, если у пассажира нет билета. Штраф может составить от 2.5 до 5 тысяч рублей.
Многие люди предпочитают не приобретать мебель в магазинах, а изготавливать ее на заказ
Один из торговых центров, временно закрытых прокуратурой за нарушение пожарной безопасности, возобновил свою деятельность
Сейчас он исполняет обязанности главы региона
На улице Юбилейной автомобиль ВАЗ сбил 38-летнюю женщину
Минобороны подготовило законопроект
Роспотребнадзор губернии с начала сезона зарегистрировал уже 109 пострадавших
Они уже практически закончили подготовку, которую начали в ноябре