Работы по самому крупному контракту на сумму 843 млн рублей вступили в завершающую стадию, на данный момент они выполнены на 90%. Из 16 магистралей полностью закончен ремонт на восьми объектах: на Фабричном проезде, на улицах Ботанической, Баныкина, Лесной, К.Маркса, Комсомольской, Гидростроевской, Кунеевской.

По второму контракту на сумму 210 млн рублей будут отремонтированы 19 дорог. В настоящий момент в ремонте находятся 11 объектов, на семи работы выполнены, к одному еще не приступали. Общий процент исполнения работ по контракту составляет 84%. Фактически завершен ремонт на улицах Транспортной, Окраинной, Ленинградской, Тимирязева, Раздольной, Параллельной, а также ремонт дороги от Комсомольского шоссе до яхт-клуба "Дружба".

Что касается внутриквартального ремонта, сейчас в работе находятся 10 объектов, еще на 11 ремонт завершен. До конца текущего года планируется отремонтировать 36 объектов на сумму 93,5 млн рублей. Пока намеченный объем работ исполнен на 44%.

Напомним, в 2017 году на ремонт магистральных и внутриквартальных дорог города выделено порядка 1,5 млрд рублей.

По программе "Безопасные и качественные дороги" направлено свыше 1 млрд рублей. На эти деньги отремонтируют 35 автомобильных дорог. Работы выполняет компания "Автодоринжиниринг".