Именно эту площадку планируют использовать в качестве тренировочной базы для одной из команд-участниц мундиаля. Комиссия ФИФА и оргкомитет «Россия-2018» осмотрели спортивный объект, высказали свои замечания.

И сейчас городские власти вместе с правительством области прилагают серьезные усилия для того, чтобы привести объект в соответствие с требованиями футбольной федерации. Это касается и внутренних помещений, и системы безопасности, и непосредственно самого футбольного поля.