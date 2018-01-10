Именно эту площадку планируют использовать в качестве тренировочной базы для одной из команд-участниц мундиаля. Комиссия ФИФА и оргкомитет «Россия-2018» осмотрели спортивный объект, высказали свои замечания.
И сейчас городские власти вместе с правительством области прилагают серьезные усилия для того, чтобы привести объект в соответствие с требованиями футбольной федерации. Это касается и внутренних помещений, и системы безопасности, и непосредственно самого футбольного поля.
Ее проводят активисты Общероссийского народного фронта.
Его представители сейчас проводят доследственную проверку
Из них 23 млрд – в Интернете, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли
С 29 декабря по 9 января судебные приставы несли дежурство в международном аэропорту «Курумоч».
В ГИБДД Ставропольского района рассказали об аварии, которая произошла в декабре на трассе М-5.
Злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали в тот момент, когда он пытался скрыться с места происшествия.
Народному артисту России и старейшему актеру театра сатиры был 81 год