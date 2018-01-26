Трудности с проездом на Автозаводском шоссе случаются преимущественно в утренние и вечерние часы пик. Как пояснили в «Центре организации дорожного движения», на этом участке вышел из строя дорожный контроллер, предназначенный для управления светофорными объектами.

Новый прибор уже заказан, но на его доставку требуется время. В настоящий момент установлен временный, подменный контроллер, который не подключен к комплексной системе управления дорожным движением города.

В связи с этим на участке нарушена т.н. «зеленая волна» - автоматическая система светофорного регулирования, обеспечивающая беспрепятственное движение транспорта на городских магистралях. Возникшая проблема будет исправлена в ближайшее время. Новый контроллер должен поступить в город до 6 февраля.