Трудности с проездом на Автозаводском шоссе случаются преимущественно в утренние и вечерние часы пик. Как пояснили в «Центре организации дорожного движения», на этом участке вышел из строя дорожный контроллер, предназначенный для управления светофорными объектами.
Новый прибор уже заказан, но на его доставку требуется время. В настоящий момент установлен временный, подменный контроллер, который не подключен к комплексной системе управления дорожным движением города.
В связи с этим на участке нарушена т.н. «зеленая волна» - автоматическая система светофорного регулирования, обеспечивающая беспрепятственное движение транспорта на городских магистралях. Возникшая проблема будет исправлена в ближайшее время. Новый контроллер должен поступить в город до 6 февраля.
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