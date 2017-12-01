Как уже сообщала наша радиостанция, в Самарской области решено создать реестр граждан - участников долевого строительства, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Для этого необходимо согласие каждого такого дольщика на обработку персональных данных. Вот что говорится в сообщении администрации:

«В связи с формированием министерством строительства Самарской области реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, по проблемным объектам согласно постановлению Правительства Самарской области от 13.07.2011 №329, а именно:

1.Комплекс жилых домов переменной этажности (5-14 этажей), расположенный в Автозаводском районе, по ул.40 лет Победы, 5.

2.Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина, 5 очередь.

3.Жилой дом, расположенный по ул. Коммунистической, 18А.

4.Жилой дом, расположенный в Автозаводском районе, квартал 20, Южное шоссе, в юго-восточном торце жилого дома № 45.

просим Вас в срок до 05.12.2017 для заполнения заявления о согласии на обработку персональных данных министерством строительства Самарской области с целью их последующего опубликования обратиться по адресам:

1. Тольятти, Комсомольский район, ул. Шевцовой, 6, каб 27, время работы: пн-пт 8-17, обед 12-13, тел. 54 30 45 (для граждан-участников строительства жилого дома, расположенного по ул. Коммунистической, 18А).

2. Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 15, каб. №100, время работы: пн-пт 8-17, обед 12-13, тел. 54 33 44 9 (для граждан – участников строительства 5-ой очереди по ул.Баныкина).

3. Тольятти, Автозаводский район, Новый проезд, 2, каб. 305, время работы: пн-пт 8-17, обед 12-13, тел. 54 39 85, . 54 44 44 (доб. 3226) (для граждан – участников строительства комплекса жилых домов переменной этажности, расположенного в Автозаводском районе, по ул.40 лет Победы, 5 и жилого дома, расположенного в Автозаводском районе, квартал 20, Южное шоссе, в юго-восточном торце жилого дома № 45)

При себе иметь оригиналы паспорта и договора долевого участия в строительстве, а также их копии».