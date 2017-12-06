Дорожные службы на магистралях города трудятся сейчас круглосуточно. С начала текущей недели – 4,5,6 декабря на дорогах ночью работали 80 единиц техники, днем – порядка 70 машин. За указанный период вывезено более 2 тысячи кубометров снега. Часть его транспортируется на Центральную площадь, где к новогодним праздникам планируется построить снежный городок.

Минувшей ночью на дорогах города работали 79 спецмашин, днем - 68. Израсходовано 830 тонн противогололедных материалов. За содержание магистралей города отвечает ООО «Автодоринжиниринг».

В уборке внутриквартальных проездов и дворовых территорий по состоянию на 6 декабря задействовано 53 единицы техники и 212 человек. Контракт на комплексное содержание территорий жилых кварталов Автозаводского и Комсомольского районов заключен с АО "ЭкоСФера". В Центральном районе такая же задача в рамках муниципального задания возложена на МБУ «Зеленстрой».

Специалисты администрации дважды в неделю совершают объезды. В связи с первыми снегопадами департамент дорожного хозяйства и транспорта организовал внеплановые проверки качества содержания дорог.