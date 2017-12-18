Речь идет о маршрутах, которые помогут тольяттинцам добраться домой после посещения праздничных гуляний. Как мы уже сообщали, шоу-программы пройдут в каждом районе с часу до трех часов ночи.
И еще час после этого муниципальные транспортные предприятия будут осуществлять пассажирские перевозки. Для этого на линию выйдут автобусные маршруты №№ 2, 40, 73, 84; а также троллейбусные маршруты № 13, 14.
Время отправления автобусов:
|
Маршрут
|
Баныкина
|
Западный
|
Маршрут № 73
|
Баныкина
|
Стадион
|
1:10
|
2:40
|
0:45
|
2:30
|
Маршрут
|
ОП
|
Баныкина
|
Маршрут № 84
|
Есенина
|
Поволжский
|
21:50
|
2:05
|
22:10
|
23:05
|
|
3:10
|
|
2:19
|
3:14
Время отправления троллейбусов:
|
Маршрут №13
|
ДС "7 квартал"
|
Маршрут №14
|
ДС "7 квартал"
|
23:00
|
23:00
|
23:57
|
0:04
|
0:54
|
1:08
|
1:51
|
2:12
|
2:48
|
3:16
Коммерческие перевозчики также будут работать по продленным графикам:
|
Маршруты
|
Время
|
91, 99, 126, 102
|
до 23:00 31.12.2017
|
127
|
до 01:00 01.01.2017
|
134
|
до 03:00 01.01.2017
|
9, 93, 95, 96, 108, 116, 118,
|
до 04:00 01.01.2017
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