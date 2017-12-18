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18 декабря 2017
06:56:56

В администрации составили график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

Речь идет о маршрутах, которые помогут тольяттинцам добраться домой после посещения праздничных гуляний. Как мы уже сообщали, шоу-программы пройдут в каждом районе с часу до трех часов ночи.

И еще час после этого муниципальные транспортные предприятия будут осуществлять пассажирские перевозки. Для этого на линию выйдут автобусные маршруты №№ 2, 40, 73, 84; а также троллейбусные маршруты № 13, 14.

Время отправления автобусов:

Маршрут
№ 2

Баныкина

Западный
пляж

Маршрут № 73

Баныкина

Стадион
Торпедо

1:10

2:40

0:45

2:30

Маршрут
№ 40

ОП
"Бетонная"

Баныкина

Маршрут № 84

Есенина

Поволжский

21:50

2:05

22:10

23:05

 

3:10

 

2:19

3:14

Время отправления троллейбусов:

Маршрут №13

ДС "7 квартал"

Маршрут №14

ДС "7 квартал"

23:00

23:00

23:57

0:04

0:54

1:08

1:51

2:12

2:48

3:16

Коммерческие перевозчики также будут работать по продленным графикам:

Маршруты
№№

Время
работы

91, 99, 126, 102

до 23:00 31.12.2017

127

до 01:00 01.01.2017

134

до 03:00 01.01.2017

9, 93, 95, 96, 108, 116, 118,
124, 131, 136, 153, 211

до 04:00 01.01.2017

 




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