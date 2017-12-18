Речь идет о маршрутах, которые помогут тольяттинцам добраться домой после посещения праздничных гуляний. Как мы уже сообщали, шоу-программы пройдут в каждом районе с часу до трех часов ночи.

И еще час после этого муниципальные транспортные предприятия будут осуществлять пассажирские перевозки. Для этого на линию выйдут автобусные маршруты №№ 2, 40, 73, 84; а также троллейбусные маршруты № 13, 14.

Время отправления автобусов:

Маршрут

№ 2 Баныкина Западный

пляж Маршрут № 73 Баныкина Стадион

Торпедо 1:10 2:40 0:45 2:30 Маршрут

№ 40 ОП

"Бетонная" Баныкина Маршрут № 84 Есенина Поволжский 21:50 2:05 22:10 23:05 3:10 2:19 3:14

Время отправления троллейбусов:

Маршрут №13 ДС "7 квартал" Маршрут №14 ДС "7 квартал" 23:00 23:00 23:57 0:04 0:54 1:08 1:51 2:12 2:48 3:16

Коммерческие перевозчики также будут работать по продленным графикам: