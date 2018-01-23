В прошлом году региональный Фонд капремонта направил собственникам квартир в этих домах уведомления с предложениями. По состоянию на 1 января 780 предложений согласовано, в отношении 201 дома уже заключены договоры на выполнение работ.

По остальным домам пока определяют подрядчиков. Напомним, в 2017 году в регионе планировалось сделать капремонт в 965 домах, 906 из них отремонтированы в полном объеме.