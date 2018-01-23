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23 января 2018
08:29:22

В 2018 году в Самарской области планируется капитально отремонтировать 946 многоквартирных домов

В прошлом году региональный Фонд капремонта направил собственникам квартир в этих домах уведомления с предложениями. По состоянию на 1 января 780 предложений согласовано, в отношении 201 дома уже заключены договоры на выполнение работ.

По остальным домам пока определяют подрядчиков. Напомним, в 2017 году в регионе планировалось сделать капремонт в 965 домах, 906 из них отремонтированы в полном объеме.

Источник samru.ru




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