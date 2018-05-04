В 2018 году обновился портал Госуслуги

Теперь у главной страницы и личного кабинета более эффективная и понятная структура.

На главной странице можно проверить уведомления, уровень учетной записи, срок документов, штрафы и задолженности. Для этого достаточно нажать на свое имя в правом верхнем углу страницы и в меню появится основная информация из личного кабинета. В личном кабинете появилась обзорная вкладка с тематическими блоками: Моё здоровье, Транспорт, Семья и дети.

Чем больше данных в профиле, тем удобнее работать с госуслугами. Не нужно искать документы или вводить данные вручную. Информация из профиля автоматически отображается в электронных формах заявлений.