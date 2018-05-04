В 2018 году обновился портал Госуслуги
Теперь у главной страницы и личного кабинета более эффективная и понятная структура.
На главной странице можно проверить уведомления, уровень учетной записи, срок документов, штрафы и задолженности. Для этого достаточно нажать на свое имя в правом верхнем углу страницы и в меню появится основная информация из личного кабинета. В личном кабинете появилась обзорная вкладка с тематическими блоками: Моё здоровье, Транспорт, Семья и дети.
Чем больше данных в профиле, тем удобнее работать с госуслугами. Не нужно искать документы или вводить данные вручную. Информация из профиля автоматически отображается в электронных формах заявлений.
Запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки...
Этот праздник - один из любимых и самых почитаемых праздников в нашем городе
Госавтоинспекция давно и успешно сотрудничает с таксомоторными организациями города
Как сообщает управление Ростпотребнадзора по Самарской области, таковых зон в регионе насчитывается 26 среди 35 муниципальных образований
Показательное шоу в этом году в рамках празднования Дня Победы пройдет при личной поддержке главы региона Дмитрия Азарова
Это произойдет впервые в истории празднования Дня Победы в Тольятти
Мероприятие прошло на минувшей неделе и стало центральным событием состоявшейся в Самарской области акции "Всероссийский день посадки леса"