Как рассказали в правительстве региона, сейчас этот вопрос прорабатывается.

К сотрудничеству приглашаются организации, предлагающие дополнительное образование молодежи по техническим направлениям, а также занимающиеся вопросами самоопределения молодежи.

В кабмине подчеркнули, что привлекая к совместной деятельности максимально возможное количество организаций, подросткам дают больше возможностей для выбора своего направления, развитию способностей, выбору будущей профессии.