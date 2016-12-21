Как рассказали в правительстве региона, сейчас этот вопрос прорабатывается.
К сотрудничеству приглашаются организации, предлагающие дополнительное образование молодежи по техническим направлениям, а также занимающиеся вопросами самоопределения молодежи.
В кабмине подчеркнули, что привлекая к совместной деятельности максимально возможное количество организаций, подросткам дают больше возможностей для выбора своего направления, развитию способностей, выбору будущей профессии.
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