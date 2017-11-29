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29 ноября 2017
13:40:06

В 2017 году в Тольятти были реализованы проекты, которые сделали жизнь горожан приятнее

Так, по программе «Формирование комфортной городской среды» в городе было благоустроено 225 дворовых и общественных территорий. Продолжился ремонт городских магистралей, обновились 39 дорог общей площадью 831 тыс. кв. м, еще 36 объектов было отремонтировано внутри кварталов. Кроме того, в рамках проекта «5 шагов благоустройства» в городе построено 17 спортивных площадок.

Итоги проделанной работы подвели 27 ноября на встрече главы Тольятти Сергея Анташева с общественностью Автозаводского района. В зале ДКИТ собрались представители общественных советов микрорайонов, ТОСов, руководители управляющих компаний, специалисты структурных подразделений администрации, депутаты городской думы. Перед началом мероприятия в фойе традиционно работала выездная общественная приемная, где тольяттинцы могли оставить свои обращения градоначальнику и получить консультации специалистов.

Вместе с главой города в мероприятии приняли участие заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Дмитрий Горбунов, депутат Госдумы РФ Владимир Бокк, первый заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева, председатель думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель, первый заместитель главы города Игорь Ладыка и глава Автозаводского района Юрий Хвостов.

В приветственном слове Сергей Анташев поблагодарил жителей за активность. «Тольяттинцы объединились для того, чтобы решить, какими должны быть их дворы и кварталы. Жители понимают, что у них сегодня есть реальная возможность повлиять на ситуацию. Благодаря вам город преображается, меняется его внешний вид, благоустраиваются общественные пространства», - отметил глава Тольятти.

Общие итоги 2017-го года подвел Игорь Ладыка. Первый заместитель главы города рассказал о том, какие виды работ были выполнены: сколько благоустроено дворов, построено спортплощадок, отремонтировано дорог и дворовых проездов. Подробно в своем выступлении он остановился на участии общественности в приемке работ.

О реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Автозаводском районе доложил Юрий Хвостов, который на всех этапах лично вместе с жителями и специалистами районной администрации координировал работы на всех объектах благоустройства.

В завершение встречи жители Автозаводского района задали представителям власти свои вопросы, которые касались в основном темы встречи - ремонта внутриквартальных территорий, обустройства знаковых мест, строительства дорог. Всего за вечер, с учетом обращений к специалистам выездной общественной приемной, было зафиксировано более 110 обращений, которые будут рассмотрены в самые короткие сроки.

На этой неделе такие же встречи пройдут в Центральном и Комсомольском районах.




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