Слухи о строительстве очередного торгового центра переполошили жителей, и журналисты подняли этот вопрос на пресс-конференции с главой города Сергеем Анташевым.

Градоначальник рассказал, что образовательное учреждение будет построено на федеральные деньги в рамках программы празднования вазовского юбилея. Городская власть четко осознает, что кварталу необходима своя школа. Большую построить не получится - места уже не хватает, но школа на 630 мест появится обязательно.

Правда, есть и сложности. Подрядчик никак не может получить государственную экспертизу. Городская власть все же надеется, что ему удастся устранить замечания. В очередной раз заключение экспертизы ждут к 18 марта. Кстати, как отметили в администрации, на это же время намечено получение экспертизы по проекту новой школы в 20 квартале на 1600 мест.