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06 марта 2018
13:19:33

В 18 квартале Тольятти построят школу, а не магазин

Слухи о строительстве очередного торгового центра переполошили жителей, и журналисты подняли этот вопрос на пресс-конференции с главой города Сергеем Анташевым.

Градоначальник рассказал, что образовательное учреждение будет построено на федеральные деньги в рамках программы празднования вазовского юбилея. Городская власть четко осознает, что кварталу необходима своя школа. Большую построить не получится - места уже не хватает, но школа на 630 мест появится обязательно.

Правда, есть и сложности. Подрядчик никак не может получить государственную экспертизу. Городская власть все же надеется, что ему удастся устранить замечания. В очередной раз заключение экспертизы ждут к 18 марта. Кстати, как отметили в администрации, на это же время намечено получение экспертизы по проекту новой школы в 20 квартале на 1600 мест.




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