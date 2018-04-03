Накануне в здании на ул. Ленина, 92, случилось ЧП: произошло возгорание в подвальном помещении. Все посетителей и сотрудников центра как можно скорее вывели на улицу. На место прибыли три пожарных расчета, которые устранили проблему.

Как пояснили в администрации, причиной эвакуации стало тление бытового мусора на площади в 0.5 квадратных метра.