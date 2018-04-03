Накануне в здании на ул. Ленина, 92, случилось ЧП: произошло возгорание в подвальном помещении. Все посетителей и сотрудников центра как можно скорее вывели на улицу. На место прибыли три пожарных расчета, которые устранили проблему.
Как пояснили в администрации, причиной эвакуации стало тление бытового мусора на площади в 0.5 квадратных метра.
31 марта на улице Советской в селе Подстепки был сбит пешеход
Сегодня глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с делегацией
Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович
Для перевозки болельщиков будут использоваться скорые пригородные поезда и автобусы
Она называется «Советские военнопленные в Норвегии в 1941-1945 гг.»
Сегодня утром там пришлось провести срочную эвакуацию учащихся и преподавателей
Об этом сообщил официальный представитель завода.