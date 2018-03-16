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16 марта 2018
10:30:53

В Тольятти пытались похитить устройство оплаты

О странном преступлении рассказали в пресс-службе Росгвардии. В полицию обратилась работница магазина на улице 40 лет Победы. Она рассказала, что двое мужчин зашли в торговую точку и открыто похитили терминал для оплаты покупок банковскими картами, лежащий на прилавке.

Приметы злодеев направили всем патрулям на улицах, и вскоре подозреваемых задержали. Местных жителей 52 и 54 лет передали полиции для дальнейшего разбирательства. Зачем гражданам понадобилось это устройство, не сообщается.




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