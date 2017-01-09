На это звание претендуют Антуан Гризманн, Лионель Месси и Криштиану Роналду. В нынешнем году ФИФА вернулась к самостоятельному определению лауреата года. Федерация выявляет лучшего согласно опросам капитанов и тренеров, а также журналистов, которые выбирают из тройки претендентов.

На сей раз ФИФА решила доверить голосование еще и болельщикам — в ноябре они могли голосовать на официальном сайте федерации.