На это звание претендуют Антуан Гризманн, Лионель Месси и Криштиану Роналду. В нынешнем году ФИФА вернулась к самостоятельному определению лауреата года. Федерация выявляет лучшего согласно опросам капитанов и тренеров, а также журналистов, которые выбирают из тройки претендентов.
На сей раз ФИФА решила доверить голосование еще и болельщикам — в ноябре они могли голосовать на официальном сайте федерации.
Источник Эхо Москвы
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