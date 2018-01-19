Независимое объединение блогеров "Строй область" опубликовало результаты исследования самых популярных тем в социальных сетях, составленное на основе анализа сообществ Самары и Тольятти "Вконтакте".

Первое место в сообществах Самары по количеству отметок "Мне нравится" занял пост о матери, бросившей своего ребенка в местной больнице, самыми обсуждаемыми стали поиски 12-летней Дарьи Тарасовой, пропавшей без вести 2 июня, а наибольшее количество репостов набрала публикация о переносе дат праздников в 2018 году.

В Тольятти самой популярной стала шутка о несоблюдении правил дорожного движения в России, которая собрала свыше 14 тысяч отметок "Мне нравится", по количеству репостов первое место занял репортаж участника "Бессмертного полка", а рекорд по количеству комментариев установила история осужденного за изнасилование мужа Дианы Шурыгиной.

Как отметили создатели исследования, центральное место в жизни жителей крупнейших городов области занимают темы справедливости, ответственности и доброты. Но, в то же время, граждане активно реагируют на федеральные информповоды и интересуются политической ситуацией в регионе.

Так, одним из самых обсуждаемых постов стала отставка Николая Меркушкина, повлекшая за собой сотни комментариев. С не меньшей активностью пользователи соцсетей возмущались открытием штаба Алексея Навального в Тольятти, обвиняя политика в эксплуатации студентов и школьников в политических целях и использовании ботов.

Создатели исследования считают, что настороженности жителей области есть подтверждение. Как показал анализ сообщества сторонников Навального в "Вконтакте", более 15% подписчиков - жители других регионов, а около 20% - не достигли избирательного возраста или не указали дату рождения в профиле.

Также одной из самых резонансных тем стала ситуация с бездомными животными в регионе.

Среди позитивных инфоповодов - резкий рост заведений досуга в столице области, День победы, а также история водителя маршрутки в Тольятти, который после тяжелой травмы изменил отношение к жизни и стал, по мнению жителей, самым добрым представителем общественного транспорта во всей области.

Исследование проводилось при помощи инструментов социальной сети "Вконтакте" на основе анализа 20 самых популярных городских сообществ, в рамках которого было обработано свыше 120 тысяч публикаций. В ближайшее время создатели планирует дополнить его статистикой из других крупных городов области.