Уже несколько лет подряд радио АВГУСТ сопровождает Бессмертный полк в Тольятти

Весь час шествия эфир радио АВГУСТ будет наполнен композициями о ВОВ веселого, маршевого, праздничного настроения.

Песни будут звучать не только на радио, но и вдоль прохождения процессии. В завершении акции состоится минута молчания. Все звуковые точки шествия, звуковые машины и портативные радиоприемники участников будут настроены на волну Август Радио.

Начало акции: 9 мая ровно в 12:00.