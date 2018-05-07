Уже несколько лет подряд радио АВГУСТ сопровождает Бессмертный полк в Тольятти
Весь час шествия эфир радио АВГУСТ будет наполнен композициями о ВОВ веселого, маршевого, праздничного настроения.
Песни будут звучать не только на радио, но и вдоль прохождения процессии. В завершении акции состоится минута молчания. Все звуковые точки шествия, звуковые машины и портативные радиоприемники участников будут настроены на волну Август Радио.
Начало акции: 9 мая ровно в 12:00.
На время проведения праздничных мероприятий девятого мая будет временно изменен график работы городского пассажирского транспорта
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