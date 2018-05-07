слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
07 мая 2018
12:14:48

Уже несколько лет подряд радио АВГУСТ сопровождает Бессмертный полк в Тольятти

Уже несколько лет подряд радио АВГУСТ сопровождает Бессмертный полк в Тольятти

Весь час шествия эфир радио АВГУСТ будет наполнен композициями о ВОВ веселого, маршевого, праздничного настроения.

Песни будут звучать не только на радио, но и вдоль прохождения процессии. В завершении акции состоится минута молчания. Все звуковые точки шествия, звуковые машины и портативные радиоприемники участников будут настроены на волну Август Радио.

Начало акции: 9 мая ровно в 12:00.




Последние новости Тольятти

07 мая
12:27
О работе пассажирского транспорта в День Победы

На время проведения праздничных мероприятий девятого мая будет временно изменен график работы городского пассажирского транспорта

07 мая
12:10
Тольятти присоединился к автопробегу в честь Дня Победы

Акция «В судьбе России - моя судьба» началась на прошлой неделе

07 мая
10:49
Отдых в Лазаревском с собакой

Лазаревское представляет собой отличное место для пляжного отдыха, где каждый из вас сможет насладиться теплым морем и ласковым солнцем вдали от суеты большого города

04 мая
17:31
В Самарской области установлен особый противопожарный режим

Запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки...

04 мая
17:29
В 2018 году обновился портал Госуслуги

Теперь у главной страницы и личного кабинета более эффективная и понятная структура

04 мая
17:27
В День Победы праздничные салюты прогремят во всех трех районах Тольятти

Этот праздник - один из любимых и самых почитаемых праздников в нашем городе

04 мая
15:39
В Тольятти водитель такси в очередной раз помог полицейским

Госавтоинспекция давно и успешно сотрудничает с таксомоторными организациями города


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+