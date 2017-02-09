В этом году это 26 февраля. В этот воскресный день на Центральной площади предприятия общепита города будут соревноваться в приготовлении блинов. Правда, кто будет дегустировать и определять победителя, в сообщении не указывается.

Поклонников спорта и зимних забав ждут на набережной 6 квартала. Там 26 февраля пройдет единственная в мире SNOWKITE Масленица. В рамках этого мероприятия планируется провести Всероссийский флеш-моб «Хоровод» - в один день по всей стране в танце закружится более 3 000 человек и не менее сотни из них будут из Тольятти.

В этот же день на главной сцене фестиваля пройдут потешные стеночные и шапочные бои, канатные и гиревые игры, взятие снежной крепости и другие народные игры и забавы под руководством известного собирателя народных традиций Михаила Скомороха. Завершит SNOWKITE Масленицу фееричное файер-шоу и сжигание чучела зимы.