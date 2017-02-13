Задержать нарушителя сотрудникам ДПС помогли активисты «Ночного патруля», которые дежурят на улицах Тольятти по выходным. Подозрительный «Хендай Сантафе» ребята заметили примерно в половине двенадцатого ночи на Московском проспекте. Маневры водителя иномарки показались им неадекватными.

Информация была передана в ГИБДД, и вскоре машину остановили инспекторы. Пройти медицинскую проверку 30-летний мужчина отказался, но это уже ничего не меняет. Автомобиль у него изъяли и поместили на специализированную стоянку. Также тольяттинец лишится прав на срок до полутора лет и заплатит 30 тысяч рублей штрафа.