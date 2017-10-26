Именно он стал победителем конкурсного отбора. Как сообщили в администрации, логотип с центральной буквой «Т» как бы устремлен вверх, ассоциируется с надежной опорой для бизнеса и отражает город Тольятти.
По мнению специалистов Агентства экономического развития, из всех представленных вариантов этот рисунок оказался наиболее презентабельным и лаконичным. Решение также поддержал глава города Сергей Анташев. Слоган проекта звучит как: «ТОР «Тольятти» — территория вашего бизнеса!».
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