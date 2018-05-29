Согласно стратегическому документу, в ближайшие 20 лет численность населения города увеличится, город будет развиваться территориально, обрастет новыми социально-значимыми объектами и дорожной инфраструктурой. Об этом рассказали в администрации. Документ приняли на внеочередном заседании тольяттинской Думы. Итоговый вариант вынашивался на протяжении трех лет. Работы выполнялись ГУП СО "ТеррНИИгражданпроект", специалисты которого представили проект на суд горожан в октябре 2016 года. В ходе публичных слушаний от жителей поступили сотни замечаний, многие из которых были учтены. Документ дорабатывался больше года, после чего, наконец, был вынесен на утверждение в окончательной редакции.

Генплан включает в себя Положение о территориальном планировании города, карты функциональных зон, планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры, объектов местного значения и карту границ населенного пункта.

Генплан является стратегическим градостроительным документом и рассчитан на следующие расчетные сроки: первый этап реализации - до 2023 года, второй этап - до 2033 года, третий этап - до 2038 года.

Первый этап работы - это концепция пространственного развития. Как отметил руководитель управления архитектуры и градостроительства Тольятти Аркадий Шишкин, развитие Тольятти и прилегающих территорий предполагает учет Самарско-Тольяттинской агломерации, реализацию инфраструктурных проектов, развитие ОЭЗ и технопарка "Жигулевская долина", упорядочение существующей и планируемой застройки, развитие рекреационных зон.

- Основным стратегическим замыслом концепции является развитие города в качестве промышленного, культурного, научного, экономического центра, - подчеркнул Аркадий Шишкин.

В качестве основных территорий, предусматривающих развитие города, определены незастроенные участки за ул. Калмыцкой и за Московским проспектом. По мнению разработчиков, за предстоящие двадцать лет в городе будет построено 6 млн кв. м жилья, а показатель средней жилищной обеспеченности на одного человека вырастет с 22 до 30 кв. м на человека.

Амбициозны и планы по строительству социально-значимых объектов. Так, к 2038 году Тольятти потребуется 88 новых детских садов, 31 школа, 59 объектов физкультуры и спорта. Кроме того, Генплан предусматривает строительство океанариума, цирка, планетария, зоопарка и дельфинария. По прогнозам экспертов, будет увеличиваться и население города, через 20 лет достигнув планки в 740 тыс человек.

Огромное внимание в документе уделяется развитию улично-дорожной сети. Планируется возведение транспортной развязки на пересечении Обводного и Южного шоссе, реконструкция автодороги Тольятти - Ягодное, Тольятти - Ягодное - Подстепки, Тольятти - Узюково, Тольятти - Поволжский. Также устранены препоны для строительства новых дорог за Московским проспектом. Как стало известно, администрацией Тольятти достигнута договоренность с группой собственников земельных участков об их безвозмездной передаче для муниципальных нужд. Таким образом, перспективы по комплексному развитию города в западном направлении стали более чем реальными.

Отметим, что в Генплане нашли свое отражение и решения жителей, принятые в ходе общественного голосования. В частности, документ не предусматривает строительство дороги через лес.