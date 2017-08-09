Она произошла сегодня около 8 часов на улице ул. Северная у завода ДСК. Как сообщает группа Вконтакте «В Тольятти поймут», водитель, который вёз людей смену, на полном ходу съехал в кювет. Там автобус столкнулся с опорой освещения.
Сидевший за рулем мужчина погиб на месте, по предварительным данным ему стало плохо с сердцем. В салоне было несколько пассажиров, они получили переломы и ушибы. В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
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