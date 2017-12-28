Сейчас его доставили в органы Следственного комитета для проведения следственных действий. Накануне бывший хозяин фабрики, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, после чего скрылся, бросив карабин, из которого стрелял.

Мужчина утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. В столице объявили план "Сирена". Как оказалось, ранее экс-владелец "Меньшевика" неоднократно обращался в правоохранительные органы с жалобой на рейдерский захват. Фабрика в свою очередь оказалась хроническим должником.