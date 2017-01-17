И еще один человек получил травмы. Суд вынес приговор начальнику установки выделения изобутан-изобутиленовой фракции предприятия Алексею Леоненкову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Установлено, что 13 сентября 2015 года двое рабочих находились в операторной факельной установки ООО «Тольяттикаучук». В результате попадания паров изобутан-изобутиленовой фракции в операторную, в ней создалась взрывоопасная концентрация паровоздушной смеси, и прогремел взрыв. Один из рабочих скончался на месте, другому причинен вред здоровью средней тяжести.
Суд установил, что начальник установки в нарушении правил безопасности не предпринял своевременные меры по остановке под свою ответственность отдельных узлов и агрегатов и признал его виновным. Наказание - лишение свободы на 2,5 года условно, с испытательным сроком на 2,5 года.
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