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17 января 2017
07:21:47

Условный срок получил сотрудник «Тольяттикаучука», по вине которого погиб рабочий

И еще один человек получил травмы. Суд вынес приговор начальнику установки выделения изобутан-изобутиленовой фракции предприятия Алексею Леоненкову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что  13 сентября 2015 года двое рабочих находились в операторной факельной установки ООО «Тольяттикаучук». В результате попадания паров изобутан-изобутиленовой фракции в операторную, в ней создалась взрывоопасная концентрация паровоздушной смеси, и прогремел взрыв. Один из рабочих скончался на месте, другому причинен вред здоровью средней тяжести.

Суд установил, что начальник установки в нарушении правил безопасности не предпринял своевременные меры по остановке под свою ответственность отдельных узлов и агрегатов и признал его виновным.  Наказание - лишение свободы на 2,5 года условно, с испытательным сроком на 2,5 года.




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