Как сообщил замглавы города по финансам, экономике и развитию Алексей Бузинный, подведены итоги состояния городского бюджета за первый квартал. Так, налоговые и неналоговые доходы в бюджет составили 1,4 млрд рублей. Это несколько больше, чем прогнозировалось, а именно, 105% от плана. Перевыполнение сложилось по налогу на доходы физических лиц и налогу на имущество физических лиц.

На 1 апреля размер муниципального долга Тольятти составил почти 5,59 млрд рублей, на 150 миллионов меньше, чем в начале года. Его основная часть связана с долговыми обязательствами перед различными банками, где администрация брала кредиты. Их доля составляет 4,8 млрд рублей. На долю бюджетных кредитов приходится чуть более 761 млн рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга по итогам первого квартала составили 111 млн рублей.