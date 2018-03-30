Об этом сообщили в горадминистрации. Самарская область продолжает подготовку к паводку.
Для снижения негативного воздействия весенних вод запланировано проведение взрывных работ на 22 затороопасных участках малых рек. Для контроля за гидрологической обстановкой на территории области планируется задействовать 16 стационарных и 1 временный гидропост, будет вестись воздушная разведка с привлечением 6 единиц авиации.
Налажено информационное взаимодействие с МЧС Татарстана, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей и Департаментом по ЧС Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. На случай подтопления населённых пунктов спланированы места для возможного временного размещения людей и домашнего скота. Сформирована достаточная для реагирования группировка сил и средств.
Всего подготовлено более 6000 человек личного состава, автомобильная, инженерная и другая спецтехника. предусмотрены финансовые и материальные резервы. В каждом муниципалитете начал работать оперативный штаб.
Об этом рассказали в управлении ФСБ региона
Хотя жители были против
Как утверждают синоптики, через 10 дней от зимы не останется и следа
Минтруд РФ приступил к разработке соответствующего закона.
Именно с него началась череда проверок, которые охватят весь город в ближайшие 2 недели
На этом настояла Самарская межрайонная природоохранная прокуратура
Каждый желающий может рассказать о дорожной проблеме в своем населенном пункте