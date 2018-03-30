Об этом сообщили в горадминистрации. Самарская область продолжает подготовку к паводку.

Для снижения негативного воздействия весенних вод запланировано проведение взрывных работ на 22 затороопасных участках малых рек. Для контроля за гидрологической обстановкой на территории области планируется задействовать 16 стационарных и 1 временный гидропост, будет вестись воздушная разведка с привлечением 6 единиц авиации.

Налажено информационное взаимодействие с МЧС Татарстана, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей и Департаментом по ЧС Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. На случай подтопления населённых пунктов спланированы места для возможного временного размещения людей и домашнего скота. Сформирована достаточная для реагирования группировка сил и средств.

Всего подготовлено более 6000 человек личного состава, автомобильная, инженерная и другая спецтехника. предусмотрены финансовые и материальные резервы. В каждом муниципалитете начал работать оперативный штаб.